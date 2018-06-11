Köylü hanımlardan dikkat çeken yılsonu sergisi

2017-2018 eğitim öğretim yılında Tekeler Mahallesinde açılan Makine Nakışları ve El Sanatları Kursunu katılan köylü hanımlar, gerçekleştirdikleri yılsonu sergisinde hünerlerini sergiledi. Kurs Öğretmeni Irmak Durdurur’un rehberliğinde pek çok el sanatı ile ortaya koyulan ürünler, yoğun ilgi gördü.

Tekeler Mahallesinde gerçekleşen etkinliğe İlçe Emniyet Amiri Ersin Kıyak, İlçe Müftüsü Himmet Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şefik Özpınar ve Müdür Vekili Tayfur Şan, Tekeler Muhtarı Murat Döndü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yaşantılarına renk katmaya çalıştık”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Tayfur Şan, Tekeler Mahallesinde açılan kurs ile buradaki kadınların yaşantılarına renk katmaya çalıştıklarını ifade etti. Şan sözlerinin devamında “Kursiyerlere, bir şeyleri başarabilmenin, içlerinde var olan yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmanın huzur ve gururunu yaşatabildiysek ne mutlu bizlere.” şeklinde konuştu

“Kursumuz kendinden söz ettiriyor”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol ise yaptığı konuşmada Kurs Öğretmeni Irmak Durdurur’a ve kursiyerlere, göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür etti. Bunun yanında 15 Temmuz temalı kırk yama çalışmasıyla da kendinden söz ettirdiklerine dikkat çeken Ağırol, katılımlarından dolayı protokol üyelerine ayrıca teşekkür etti.

Kursiyerlere sertifika verildi

Protokol konuşmalarının ardından, Halk Oyunları Eğitmeni İbrahim Payık’ın hazırladığı ve Tekeler İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla sunulan gösteri izleyenlerden tam not aldı. Gösterinin ardından belge almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verilirken Kurs Öğretmeni Irmak Durdurur’a plaket takdim edildi.

“Tekelerli hanımlar çok çalışkan!”

Programın devamında sergi alanına geçen protokol üyeleri ve beraberindeki topluluk kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergilenen ürünler hakkında bilgiler veren Kurs Öğretmeni Irmak Durdurur, Tekelerli hanımların çok çalışkan olduğunu belirterek, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Yıl boyunca kursiyerlerin el sanatı ile ortaya koyduğu eserler, protokol üyelerinin yanı sıra Tekeler halkının beğenisini topladı. Etkinlik, kursiyerlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.