Köylüler’den Başkan Çerçioğlu’na teşekkür yemeği

Köyde davul zurna ile karşılanan Başkan Çerçioğlu, özelliklehemcinslerinden yoğun ilgi gördü. Bastonu ile meydana gelen köyün yaşlıları Aydın’ın kadın başkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalleye gelişte davul zurnayla karşılanan Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Mahalle sakinleri tarafından çiçek takdim edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu düğün havasında gerçekleştirilen teşekkür yemeğinde yoğun ilgi gördü.

Dağyeni Mahallesi Muhtarı Hüseyin Efe yemekte yaptığı konuşmada, “Başkan Çerçioğlu’na mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı yemek düzenledik. Büyükşehir’in hizmetlerinden memnunuz. Çerçioğlu hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Yaptığı yatırımlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Çerçioğlu mahallenin sorunları ile tek tek ilgilendiklerini belirterek, "Davetiniz ve güzel karşılamanız için çok teşekkür ederim. Asıl kadınlara teşekkür ediyorum. Mahallenizin eksiği çoktu. Hemen seçimden sonra sorunlarınızı tek tek çözmeye başladık. Muhtarımızın isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Çeşmeden su akmadığı zamanlar vardı, burada asıl sorunu kadınlarımız çekti. Yıllardır bu sorunu yaşadınız. Fakat biz anında çözdük. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün sorunları tek tek çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Bir sıkıntınız ya da bir isteğiniz olduğunda Aydın Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Hizmet ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Siz istersiniz biz yaparız" diye konuştu.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Dağyeni halkı, Başkan Çerçioğlu ile fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Başkan Çerçioğlu mahalle muhtarı Hüseyin Efe ve vatandaşlarla birlikte zeybek oynarken, Dağyeni Mahalle sakinlerinden Muzaffer Avcı, Başkan Çerçioğlu’nun yanına gelerek, “Mahallemiz sizin sayenizde hizmet gördü. Siz eli öpülecek bir başkansınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” sözleri ile Çerçioğlu’na teşekkür etti.