Kozalak toplayan adam elektrik akımına kapılarak öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, çam ağacının tepesine çıkarak kozalak toplayan Ramazan Dede, elindeki metal çengel enerji hattına temas edince çam ağacının başında can verdi.

Söke-Yamaç yolu üzerinde bulunan bahçedeki çam ağaçlarından kozalak toplayan üç çocuk babası Ramazan Dede (54), dallardaki kozalakları düşürmek için kullandığı uzun saplı ‘Teye' adı verilen metal çengeli yol kenarından geçen elektrik hattındaki tellere temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Dede, yüksek gerilim çarpması sonucu yanarak ağacın başında hayatını kaybetti. Ekmek parası için çıktığı çam ağacının tepesinde kalan Dede'nin cansız bedeni, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketinin araçlarıyla güçlükle indirildi.

Ramazan Dede'nin cenazesi otopsi için Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken; olayı duyan yakınları olay yerine koştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.