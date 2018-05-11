Kredi kartı dolandırıcıları Didim jandarmasına takıldı

Didim’de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim merkezli 4 ayrı ilde gerçekleştirdiği ’kredi kartı dolandırıcılığı’ operasyonunda 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılıkta zanlıların yaklaşık 200 bin TL’lik vurgun yaptıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim merkezli olmak üzere Aydın, Denizli, Kayseri ve Bursa’da eş zamanlı başlattığı operasyon kapsamında kredi kartı dolandırıcılığı yapan şebeke üyeleri kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında 1 üyesi cezaevinde olduğu tespit edilen şebekenin Didim’den 3, Denizli’den 3, Bursa’dan 1 ve Kayseri’den 2 olmak üzere toplam 9 üyesi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise firari olarak aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Şebeke üyelerinin sahte kredi kartı hesapları oluşturarak, internet üzerinden vatandaşların hesaplarını boşalttıkları, bu yöntemle de yaklaşık olarak 200 bin TL’lik vurgun yaptıkları öğrenildi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan zanlılar, Didim Adliyesine çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.