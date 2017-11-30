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30 Kasım 2017 14:39

Kros Ligi finalleri Aydın’da gerçekleştirilecek

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Liginin final yarışları Aydın Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.

Kros Ligi finalleri Aydın’da gerçekleştirilecek

30 Kasım 2017 14:39


Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda 02 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan final yarışlarına 108 takım ve 467 sporcu katılacak. Final yarışlarında ilimizi Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar ve Küçük Erkekler Atletizm Takımı temsil edecek.


Cumartesi günü sabah saat 10.30’da başlayacak final yarışlarında ilk olarak küçük kızlar kategorisindeki sporcular 1500 m. koşacak, 11.00’da ise küçük erkekler kategorisindeki sporcular 2000 m. koşarak madalya mücadelesi verecekler. Küçük erkekler yarışının ardından saat 11.30’da Yıldız Kızlar kategorisindeki sporcular 2000 m. koşacak ve son olarak saat 12.00’da ise Yıldız Erkekler 3000 m. koşarak yarışmalar tamamlanacak.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecek.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi final yarışlarına katılacak takımlara ve sporculara başarılar diledi.




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