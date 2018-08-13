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13 Ağustos 2018 11:15

Küçük ressamlara Başkan amcalarından ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

Küçük ressamlara Başkan amcalarından ziyaret

13 Ağustos 2018 11:15

Mesut Özakcan, yaz okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.


Efeler Belediyesi yaz aylarını kentte geçirecek minikler için hem eğitici hem de öğretici bir yaz okulu programı hazırladı. Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile İngilizce, modern dans, bağlama ve futbola kadar birçok dalda 10 farklı merkezde ücretsiz olarak eğitim alan 7-14 yaş arası yaklaşık bin minik kursiyer yeteneklerine yetenek katıyorlar.


Milli Aydın Bankası’ndaki resim kursuna ziyarette bulunan Mesut Özakcan, çocuklarla sohbet ederek yaptıkları resimleri inceledi. Minik kursiyerlere yeteneklerini geliştirmeleri için her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Özakcan, "Hepinizin de resimleri çok güzel. Sizlere bu imkanları yeteneklerinizi geliştirmeniz için sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Sizler her zaman Efeler Belediyesi’nin kanatları altında çalışmalarınızı sürdüreceksiniz" dedi.


Öte yandan Özakcan, çocuklara okul döneminde derslerini aksatmamalarını ve bolca kitap okumalarını öğütledi.




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