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25 Mayıs 2018 13:44

Küçükler satranç tahtasında hünerlerini sergileyecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerindeki kurslara katılan küçük kursiyerler yarın düzenlenecek olan yılsonu satranç turnuvasıyla hünerlerini sergileyecekler.

Küçükler satranç tahtasında hünerlerini sergileyecek

25 Mayıs 2018 13:44

Kültür Merkezleri Geleneksel Satranç Turnuvası’nda her yıl, yıl boyunca kurslara katılan ve marifetlerini ilerleten çocuk kursiyerler birbirleriyle yarışıyorlar.


Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da başlayacak turnuvada onlarca çocuk en iyi hamleyi yapabilmek için ter dökecek. Turnuvada başarılı olan çocuklara çeşitli ödüller de verilecek.


Çocuklara başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımız yıl boyunca çeşitli kurslara katılıp hünerlerini geliştirdiler. Kültür merkezlerimizle çocuk, genç, yetişkin ayırmadan bütün vatandaşlarımıza kucak açıyoruz ve kurslar açarak onların kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Aynı zamanda birbirleriyle yarışarak keyifli zaman geçirmelerini de sağlıyoruz. Çocuklarımıza yarınki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu




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