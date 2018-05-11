“Kudüs’e bilim parkı kuruyoruz”

Oldukça verimli geçen çalıştay sonunda Türkiye’nin Kudüs’e bilim parkı kurması kararlaştırıldı.

Aydın’da bulunan Tales Matematik Müzesi Kampüsünde gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Çalıştayı’nda Türkiye ile Filistin arasında bilimsel işbirliğinin de temelleri atıldı. Çalıştay Koordinatörü Metin Akyol, yaklaşık bir hafta süren çalıştayın oldukça verimli ve bir o kadar da sıcak ortamda gerçekleştiğini belirtti. Çeşitli sunumlar ve müze/atölye ziyaretlerinin gerçekleştirildiği çalıştayda ele alınan konular kapsamında tartışma oturumlarının da yapıldığını kaydeden Koordinatör Metin Akyol, “Oldukça verimli geçen çalıştayda; IMMS Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi (Tales Matematik Müzesi), Singapur Matematik Modeli, Singapur Matematik Modelinde İşlem Stratejileri Ve Model Çizme, Montessori Eğitim Sisteminde Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Türkiye’de ve Dünyada Bilim Parkları Ve Çocuk Müzeleri, Vedic Matematik Sistemi, El Kudüs Üniversitesi’nde Bilim ve Matematik Müzeleri (El Kudüs Üniversitesi), 5. Sınıf Ve 6. Sınıf Matematiği İnteraktif Matematik Müfredatı, Filistin’de İlkokul Matematik Müfredatı Alandaki Öğretmenler Eğitim Metotları ve Konuları, Matematikte ve 5.-6. Sınıf Fen Eğitiminde Pedagojinin Rolü, Matematik Yarışması ve Toplum Sağlığı Eğitiminde Müzelerin Rolü başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi. Yapılan çalıştay sonucunda Tales Matematik Müzesi ve El Kudüs Üniversitesi karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitsel ve bilimsel işbirliğinde bulunmak üzere mutabakata varıldı” dedi.

İlerleyen süreçte El Kudüs Üniversitesi’nde bir bilim parkı kurulması yönünde karar alındığını belirten Tales AR-Ge Sorumlusu Zeynep yavuz ise, “Aydın’da Uluslararası matematik ve fan çalıştayı yapmak gurur verici bir durum. Çalıştay’da Kudüz’e bilim parkı kurulmasının yanında Filistin’deki öğretmenlere matematik eğitimi metotları hakkında eğitimler verilmesi, El Kudüs Üniversitesi içerisinde yer alan Meet Math Museum ile işbirliği yapılarak, gönül coğrafyamızdaki Sudan, Senegal ve Cibuti gibi ülkelerde matematik müzeleri ve atölyeleri kurulması konusunda kararlar alındı” diyerek çalıştaysa katkı veren herkese teşekkür etti.