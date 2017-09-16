Kullanılmayan okulda çıkan yangın korkuttu

4 katlı binanın en üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 17:45 sıralarında Yeşil Mahalle’de bulunan eski İmam Hatip Lisesi’nde yangın çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın dördüncü katında çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi ile bir saatte kontrol altına alındı. Kısa bir süre öncede aynı binada madde bağımlısı kişilerce yangın çıkartılmış ve yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Güvenlik önlemleri alınan ve binanın kapılarının kilitli olmasına rağmen yeniden aynı yerde yangın çıkması şüpheli bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.