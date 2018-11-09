Kültür gezilerinde Başkan Özakcan sürprizi

Telefonla otobüs görevlisini arayıp vatandaşlara sürpriz yapan Başkan Özakcan'ın bu hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı kültür gezileri bünyesinde haftada 4 gün 16 otobüs hareket Bursa ve Çanakkale'ye doğru hareket ediyor. Vatandaşların sabah öğle ve akşam yemekleri ve bir gece otel konaklamaları Efeler Belediyesi tarafından sağlanıyor. Her geziden büyük memnuniyet ile dönen vatandaşların memnuniyetleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın sürpriz telefonu ile bir kat daha arttı.

30 Ekim Salı günü Efeler'den hareket eden 4 otobüsten biri olan 5 numaralı otobüsteki vatandaşlar otobüs görevlilerine geziden çok memnun kaldıklarını her şeyin harika olduğunu belirttiler. Vatandaşların memnuniyetlerinin Başkan Özakcan'a iletilmesi üzerine Özakcan otobüs görevlisini gezi dönüşünde arayarak vatandaşlarla görüşmek istediğini söyledi. Telefonun diğer ucunda Özakcan'ın sesini duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan otobüstekilere seslenerek, "Umarım sizleri güzel ağırlayabilmişizdir. Ben de 50 yaşından sonra Çanakkale'ye gidebilmiştim. O gün bugündür uhde olarak hep içimde kaldı. Ben de şehitlikleri ziyaret edemeyen vatandaşlarımız için böyle bir gezi organize ettik. Vatandaşlarımız gitsinler tarihi yerinde yaşasınlar ve Cumhuriyet'in ne zorluklarla kazanıldığını hissetsinler istedik" ifadelerini kullandı ve geziye katılmış olmalarından dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar hep bir ağızdan 'En büyük başkan Mesut başkan' tezahüratları ile başkan Özakcan başta olmak üzere kendilerine gezide yardımcı olan tüm personele teşekkür etti.