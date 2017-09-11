Kültür merkezleri kayıtları başladı

Kültür Merkezleri’nde, çocukların yetenekleri doğrultusunda yeni beceriler geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri amaçlanıyor.

8-14 yaş aralığındaki çocuklara tamamen ücretsiz olarak verilecek etkinliklerde gitar, bağlama, satranç, resim, keman, ney, melodika, modern dans, bale, ahşap boyama, bilgisayar, İngilizce, drama, halk oyunları, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton ve jimnastik kulüpleri olacak.

Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde ayrıca yetişkinler için istek ve talepleri doğrultusunda pilates, halk oyunları, zumba, modern dans, resim, alevle cam işleme, ahşap boyama, bilgisayar, İngilizce, bağlama, gitar, ney, masa tenisi ve yoga kursları düzenlenecek.

Ayrıca, Bilim ve Deney Evi’nde, çocukların bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak, bilime olan meraklarını gidermek için uygulamalı olarak her yıl olduğu gibi çeşitli sunumlar yapılacak. 16 yaş üzeri gençler için ise Gençlik Merkezi’nde, ihtiyaçlarına yönelik aktiviteler yer alacak.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle çocukların kaynaşması ve sosyalleşmesi, eğlenirken öğrenmeleri amaçlanıyor.

Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik düzenlenen aktivitelerle her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanatla buluşturan Kültür Merkezleri’ne ilgi her geçen yıl artarken, Aydınlı veliler ve öğrenciler, Kültür Merkezlerini Aydın’a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerin ilettiler.

“Çocuklar en değerli varlığımız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisinin de bir anne olduğunu hatırlatarak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için Kültür Merkezlerini çok önemsiyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, iyi bir birey olarak yetişmeleri, vatana ve millete hayırlı birer evlat olmaları amacıyla bu merkezleri açtık. Tüm çocuklarımızı Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerimize bekliyoruz” diye konuştu.