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03 Mayıs 2018 12:14

Kültür merkezlerinde öğrendiler, seyirciyle buluştular

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki kurslara devam eden kursiyerler hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Kültür merkezlerinde öğrendiler, seyirciyle buluştular

03 Mayıs 2018 12:14


Koçarlı Kültür Merkezi’nde seyircilerin karşısına çıkan kursiyerler hem türküler seslendirdi hem de halk oyunlarından örnekler sergiledi.


Aydın genelindeki büyükşehir belediyesinin kültür merkezlerindeki kursiyerler ve eğitmenleri dün akşam seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Kursiyerlerden ve eğitmenlerden oluşan orkestra ve koro, sevilen türküleri seslendirdi. Yine kültür merkezlerinde kurslara devam eden çocuklar da jimnastik gösterisiyle seyircilerle buluştu. Gecenin sonunda ise halk oyunları kursiyerleri halk oyunları oynadı.


Hem gösteriyi çok beğenen seyirciler hem de kültür merkezlerinde kurslara devam eden kursiyerler kendilerine bu olanağı sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.




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