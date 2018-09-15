Kültür sanat ve aşkın kalbi bu merkezde atacak

Efeler Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu ile ünlü yazar Muzaffer İzgü'nün isminin verildiği tiyatro ve konferans salonu düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Aydın Ticaret Odası'ndan satın alınarak yenilenen bina geniş katılımlı bir tören ile açıldı. İçerisinde sergi salonu, çalışma ofisleri, 250 kişilik nikah salonu, 250 kişilik tiyatro ve konferans salonunun bulunduğu merkez, ilçe halkına nikah işlemleri ve kültürel faaliyetlerde hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bildiğiniz gibi 2014 yılında yeni yeni oluşan bir belediyeyiz. Kısa zamanda kuruluşumuzu tamamlayarak 300 bin kişiye hitap ve hizmet eder hale geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana kapatılan Çeştepe Belediyemizden bize kalan düğün salonunda nikah hizmetlerimizi sürdürmeye çalıştık. Böyle bir kültür merkezi ve nikah salonumuza çok ihtiyacımız vardı. Burası görev ve hizmet süreci içerisinde belediyemizin kurucu yönetiminden, meclis üyelerinden ve personeline varana kadar çaktığımız küçük bir çivi. Bu dönem içerisinde çıraklık ve kalfalık dönemimizi yaşadık. Önümüzdeki dönemde de inşallah ustalık dönemimizi yaşayarak ilçe halkımıza bir dönem daha hizmet vererek büyük projelerimizi bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Tesisimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Özakcan bir dönem Aydın'da yaşayan ünlü yazar Muzaffer İzgü'yü de unutmadıklarını ifade ederek, “Maalesef Muzaffer Bey geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Kendisi ülkemize mal olmuş ünlü bir yazar. Bu ismi kültür merkezimizde yaşatmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özakcan'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından nikah salonundaki ilk nikah olan Neslihan Saval ve İsmail Uçkun çiftinin nikahlarını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan kıyarken, Özakcan çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah töreni sonrası Aydın'da yaşayan ve öğretmenlik yapan ünlü yazar Muzaffer İzgü'nün adının verildiği 250 kişilik tiyatro ve konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Kurdeleyi Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, gelini Muhterem İzgü, torunu Pelin İzgü ve ünlü yazarın dostları ile birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Aydın'da tiyatroseverlerin provalarını yapabilecekleri, tiyatro oyunlarını sanatseverler ile buluşturabilecekleri, sivil toplum örgütlerinin çeşitli toplantılarını gerçekleştirebilecekleri bir salon kazandırdık. Bilindiği gibi Muzaffer Bey geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini kapatarak aramızdan ayrıldı. Bir dönem Aydın'da öğretmenlik yapan, ilimize hizmet etmiş ve ülkemize mal olmuş İzgü'nün ismini böylesine güzel bir salona vererek vefa borcumuzu ödedik” diye konuştu.

Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü de, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a, Belediye Meclis Üyelerine ve salonda babası Muzaffer İzgü'nün isminin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışların ardından Quartet konseri sanatseverlerin kulaklarının pasını silerken, tören verilen kokteyl ile sona erdi.