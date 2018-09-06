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06 Eylül 2018 16:57

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çeşitli temaslarda bulunmak için Aydın’a geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın’a geliyor

06 Eylül 2018 16:57

Bakan Ersoy, programı kapsamında gün boyu Kuşadası’nda çeşitli programlara ve ziyaretlere katılacak.


24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan yeni kabineden Aydın’a ilk kez bir bakan geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 Eylül Cumartesi günü Kuşadası’na gerçekleştireceği ziyarette çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Ersoy, saat 11.00’de Efes Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunup saat 12.00’de Kongre Merkezi ile ilgili turizmcilerle toplantı yapacak. Daha sonra saat 12.30’da turizmcilerle yenilecek yemeğin ardından Bakan Ersoy, 14.30’da Kuşadası Limanı’na ziyaret gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da da Kadıkalesi Höyüğü kazı çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Ersoy, akşam saatlerinde Kuşadası’ndan ayrılacak.




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