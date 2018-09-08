Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve sektör temsilcileri ile partililerin eşlik ettiği Bakan Ersoy, limandaki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Kuşadası Limanı’nda esnafla da görüşen ve sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuşadası çarşılarını da gezerek, esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş ve AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin eşlik ettiği Bakan Ersoy, Kuşadası’nın mevcut potansiyelini mutlaka ayağa kaldıracaklarını belirterek, en alttan en üste kadar herkesin el birliği içerisinde hareket edeceğini ve sorunları mutlaka çözeceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, liman ve çarşılarda yaptığı gezinin ardından Kuşadası Kaymakamlığını da ziyaret etti.