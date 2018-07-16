Kuraklıklar Direcik Köyü’nün balıkçıl misafirlerini küstürdü

Köyü şenlendiren ve her yıl Ocak ayında yuvalanıp Ağustos ortasına kadar köyde duran kuşların sayısı her geçen gün azalıyor.

Yenipazar’a 7, Nazilli’ye 18 kilometre uzaklıkta olan kırsal Direcik mahallesi arazilerinin çoğunluğu Büyük Menderes ve Akçay havzasında bulunuyor. 1995 yılında köylülere ait tarlaların tesfiye nedeniyle birleştirilmesiyle birlikte, tarlaların arasındaki kanal kenarlarında bulunan karaağaçlar yok edilince gri balıkçıl kuşlar Direcik Köyü’ne mesken edindi. Yaklaşık 20 yıldır köy meydanında bulunan çam ağaçlarına yuva yapan ve köye ayrı bir renk katan gri balıkçıl kuşların azaldığını belirten Köyün eski muhtarı Emin Yiğit, “Kuşların bölgede sadece Direcik Köyü’ne yuva yapmasının nedeni yıllarca araştırıldı. Çünkü gri balıkçıllar, ilk kez bir yerleşim alanın içine yuva yaptığı çok dikkat çekiciydi. İlk yıllarda eski yuvalandıkları ağaçların yok olması nedeniyle köye gelen bu kuşlar daha sonra köylülerin de duyarlı davranışları nedeniyle bölgeye alıştı. Ancak şimdi sanırım yaşanan kuraklıktan gelen kuş sayısı azaldı ” dedi.

Köye gelen gri balıkçılların her yıl Aralık ayının 20’si ile Ocak ayının 20’si aralığında gece gelip yerleştiklerini, üremelerini yaptıktan sonra Ağustos ayında köyü terk ettiklerini söyleyen Direcik Mahllesi’nin eski Muhtarı Emin Yiğit kuşların küsmemesi için ilgililerden yardım beklediklerini ifade etti.