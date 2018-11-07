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Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçen akademisyen açığa alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan bir akademisyen sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen yazı paylaşınca açığa alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan bir akademisyen sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim ayetleri ile dalga geçen yazı paylaşınca açığa alındı. Akademisyenin bunun dışında sürekli ahlaka aykırı küfürlü paylaşımlar yaptığı da öğrenildi.


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, hakaret ve küfür paylaşımlarında bulunan akademisyen C.G. ile ilgili yapılan şikayetlerin değerlendirildiğini belirterek, "Sosyal medya paylaşımlarında Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçen, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunan şahıs hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılarak açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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