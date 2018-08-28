Kurban Bayramı soğutma sanayini de hareketlendirdi

Turizmciler, turizm beldelerindeki esnaf en verimli dönemlerini yaşarken merkezi Aydın’da bulunan Uğur Soğutma’nın da Kurban Bayramı dolayısıyla satışları arttı. Apartmanda kavurma yapma imkanı olmayan pek çok kişi dağıtımdan arta kalan etlerini tazeliği bozulmadan muhafaza edebilmek için derin dondurucu satın aldı.

Türkiye’de yeni nesil ve son sistem üretilen çevreye zarar vermeyen ve enerji tasarrufu sağlayan A++ derin dondurucuları üreten ilk firma olarak bilinen sektörün lider kuruluşlarından Uğur Soğutma, her geçen yıl artan satışları ile adeta erken bayram yaptı.

Derin dondurucuda akla gelen ilk markalardan olan ‘Uğur Derin Dondurucu’ A++ enerji sınıfı, enerji verimliliğine ve çevreye önem veren ürünleri ile kurban bayramı nedeniyle satışlarını yüzde 200 arttırdı.

Temmuz ayında artmaya başlayan derin dondurucu satışlarının, ağustos ayının ilk 2 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat daha fazla gerçekleştiğini belirten Uğur Soğutma üretim yetkilileri, “Kurban Bayramı’nın da bu sene Ağustos ayına denk gelmesiyle birlikte gerçekleşen derin dondurucu satış hacmi, temmuzun ilk 7 günüyle kıyaslandığında ise artışın bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. En çok satılan ürünlerimiz ise UED 5170 DTK A++, UED 7245 DTK A++ ve UED 280 A++ isimli A++ enerji verimliliği sunan dikey ve yatay ev tipi derin dondurucular oldu” diye konuştular.

En çok tercih edilen dondurucu markalarından biri olmak bizlere gurur veriyor

2018 yılının en çok tercih edilen derin dondurucu markalarından biri olmanın gurur verici olduğunu ve firma olarak her gün ‘Daha iyisini nasıl üretiriz’ diye çalıştıklarını belirten Uğur Soğutma yetkilileri “Bu başarı bizlere hem gurur veriyor hem de omuzlarımıza ciddi anlamda sorumluluk yüklüyor. Her sene daha iyisi için çaba sarf ediyor ve kullanıcı dostu ürünler üretmek için durmadan çalışıyoruz. 2018 yılındaki başarımızı 2019 yılında da devam ettireceğimizden hiç şüphemiz yok” diyerek Uğur Soğutma’yı tercih eden herkese teşekkür ettiler.

“7 yıl garantili”

Uğur Soğutma’nın en çok tercih edilen markalardan biri olmasının nedeninin ise üründeki kalitenin yanında satış sonrası memnuniyet olduğunu belirten Müşteri İlişkileri departmanı görevlileri “Uğur’un yaygın servis ağı ve haftanın 7 günü 24 saat canlı hizmet verebilmesinin yanında her bayram olduğu gibi bu bayramda da bayilerimiz ve servislerimiz çalışarak tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verdik. Ürünlerimize ve servislerimize güvenerek mayıs ayının başında başlattığımız 7 yıl garanti kampanyamız tüketicilerimiz tarafından çok beğenilerek katılım sağlandı ve bu yıl da gerçekleşen kampanyalarımızın aynılarını önümüzdeki sene içerisinde de olmasını isteklerini dile getirdiler. Bize Türkiye’nin her noktasından çağrı merkezi numaramız olan 444 84 87’yi alan kodu çevirmeden tüm müşterilerimiz ulaşabiliyor” diye konuştular.