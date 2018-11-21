Kurtarma ekiplerinin zor görevi

Aydın semalarında her gün yaptıkları eğitim uçuşları ile gökyüzünü şenlendiren pilotlar, son uçuşlarında Babadağ Zirvesi'ne çıkanları üzdü. Kurtarma ekipleri tarafından Babadağ'ın 2 bin 200 metre yüksekliğinde cansız bedenleri bulunan pilotlar, kurtarma ekipleri tarafından araçların ulaşabildiği bölgeye zorlu bir yolculuktan sonra ulaştırılabildi.

Aydın Çıldır Havaalanı'ndan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve dün sabah Karacasu ilçesi Babadağ zirvesine yakın bölgede enkazı bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotlar herkesi üzdü. Bölgeye zorlu bir yolculuğun ardından ulaşan kurtarma ekipleri önce uçağın kopmuş bir tekerini buldu. Yoğun sis ve dondurucu soğuğa rağmen umutla arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler tekerin yaklaşık 200 metre ilerisinde TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağın enkazını buldu.

Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri kurtarma ekipleri tarafından alındı. Her gün gökyüzünü şenlendiren pilotlar bu defa Babadağ zirvesine göreve çıkan herkesi üzdü.