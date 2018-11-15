Kurtulmuş; “Çıldır Havaalanı ve otoyolun destekçisi olacağım”

Dr. Numan Kurtulmuş, Aydınlılar adına Çıldır Havaalanı'nın tarifeli uçuşlara açılması ile Aydın-Denizli Otoyolunun projelerinin destekçisi olacağını belirtti.

Aydın'da gerçekleştirdiği sivil toplum örgütleri buluşmasında gelen talep ve soruları cevaplandıran Numan Kurtulmuş, “1960'tan bu yana Aydın'da var olan Çıldır Havaalanı'nın gelişmesine ve buranın da uçuşlara açılmasıyla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Bununla ilgili olarak Ulaştırma Bakanı'mızla konuştuk. Ayrıca yaklaşık 130 kilometrelik Aydın – Denizli Otoyolunun ihalesinin yapılmasıyla ilgili konuyu Ulaştırma Bakanı'mıza ilettik. Bu iki konunun, milletvekili arkadaşlarımız takipçisi olacak, ben de destekçisi olacağım. 950 yatak kapasitesi olması planlanan Aydın Şehir Hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi projelerinin de destekçisi olacağım. Aydın milletvekillerimiz de bu konuları yakından takip ediyor” dedi.

“Jeotermal yanlış anlatılan bir konu”

Aydın'daki jeotermal konusu ve kamuoyunda ortaya atılan iddialara değinen Kurtulmuş; “Zaman zaman spekülasyonlara neden olan, maalesef yanlış anlatılan ve yanlış anlaşılan bir konu. Aydın'ın muazzam bir jeotermal kapasitesi olduğunu biliyoruz. 230 dereceye kadar çıkan büyük bir ısıya sahip bir su kaynağı var. Bu jeotermal kaynağın yenilenebilir enerji bakımından en önemli kaynaklardan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevreyle uyumlu, doğayı tahrip etmeyecek bir jeotermal kaynağa sahip olmak Aydın ve çevresi için çok önemli bir imkandır, fırsattır. Bunlar en iyi şekilde değerlendirilmeli. Çevreye duyarlılık herkesin ortak noktası. Bu kaynağın çevreye zarar verecek şekilde kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.