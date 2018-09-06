Kurtuluş kutlamalarına atlı efeler ve TRT sanatçıları damga vurdu

Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 05 Eylül 1922’de yaşananları bir kez daha canlandıran Efe’ler kurtuluş coşkusunu büyük coşkuyla 96. kez yaşadı. Kadınlı erkekli atlı efelerin kurtuluş coşkusunu canlandırdığı kutlama etkinlikleri Kuva-yi Milliye Mücadele Kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin torunları tarafından Kurtuluş mücadelesinde şehit düşen ataları başında saygı nöbeti tutarak başlattıkları kutlamalar zeybek gösterileri ile devam etti.

Sultanhisar Çomaklı mevkiinde katledilen 12 şehit için düzenlenen anma töreninin ardından atlı efeler, vatandaşlar ve protokol üyeleri kortej eşliğinde ilçe merkezindeki tören alanına hareket etti. Atlıların silah atışları altındaki gösterileri coşkuyu katladı. Salaların okunmasının ardından kurtuluş mücadelesinde şehit düşenler için saygı duruşunda bulunularak dualar edildi. Atatürk anıtına çelenklerin de sunulduğu etkinliklerde Yörük Ali Efe’nin torunları birbirinden güzel zeybek oyunları ile izleyenlere büyük coşkuyu bir kez daha yaşattı. Yediden yetmişe efe olan yöre halkı milli mücadele ruhunu hep birlikte yeniden canlandırdı.

TRT İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı Mehmet Varış ve TRT İç Yapımlar İzmir Bölge Müdürü Burhan Kaya’nın da katıldığı Nazilli’deki kutlamalarda ise TRT sanatçıları İsmail Özkan, Oktay Ertuğrul ve Çiğdem Gürdal’ın konuk sanatçı olarak katıldığı ve TRT Müzik kanalında canlı olarak verilen Alaturka geceler isimli program büyük ilgi gördü. Nazilli Belediye Meydanında gerçekleştirilen ve 7 bine yakın vatandaşın izlediği programda TRT İç Yapımlar yöneticileri de coşkuya ortak oldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve TRT sanatçılarına teşekkür plaketleri Nazilli Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş tarafından verildi.

“Malgaç Baskını ile işgalcilere ilk darbe vuruldu”

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; “Sultanhisar ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı münasebetiyle dün Atça mahallemizde, bugün de Atça Mahallemizde, Sultanhisar Merkez İlçemizde kutlamalarımız var. 1918 yılında Yunanlıların Anadolu’yu istilaları ile başlayan serüven 16 Haziran 1919 günü sabaha karşı Yörük Ali Efe ve Zeybekleri ile beraber Malgaç Çayı üzerinde bulunan Malgaç Köprüsü’nün tren raylarının patlatılması sonucunda Ankara’ya kadar giden tren vagonlarında bulunan mühimmatların geçişine engel olan baskından 3 yıl sonra da 5 Eylül 1922 yılında Eylülün 4’ünde Sarayköy’de başlayan ve Buharkent, Kuyucak ile adım adım ilerleyen o mili mücadele ruhumuz, 5 Eylül’de Nazilli ve Atça ile devam etmiş, altısından itibaren de işte Köşk, 7’si Aydın, 8-9 Eylül’de de İzmir ile noktalanmıştır. Bundan 96 yıl önce Anadolu’yu bize bahşeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi bize bırakan tüm şehitlerimize, Gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Mübarek olsun.”

“Sultanhisar’da milli mücadelenin kıvılcımı ateşlenmiştir”

Milli mücadelenin kıvılcımlarının Sultanhisar’da ateşlendiğini ifade eden Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin; “Özellikle ilçemiz Sultanhisar Yörük Ali Efe’nin 1919’da kurtuluş mücadelesini başlatmasıyla, kurtuluş mücadelesine öncelik etmiş Ege’de efe ve zeybeklerimizin organizasyonuyla mücadeleye öncelikle yola çıkan ilçelerimizden birisi. Devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesine, milli mücadeleye katılarak neticesinde 1922’de 5 Eylül günü ilçemiz kurtarılmıştır. Bu vesileyle ben bir kez daha Kurtuluş Mücadelemizin öncüsü, önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, ilçemizin kahramanı Yörük Ali Efe’yi, tüm efelerimizi, zeybeklerimizi, kızanlarımızı rahmetle minnetle anıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Alıcık’tan TRT’ye teşekkür

Kutlamaların Nazilli’deki bölümünde kendilerine en büyük desteği veren TRT ailesine çok teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Başta TRT genel Müdürü İbrahim Eren olmak üzere kutlamalarımızı muhteşem müzik ziyafeti ve canlı yayınla taçlandıran değerli TRT sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi. Alıcık konuşmasının sonunda Nazilli’de aynı gece Büyükşehir Belediyesinin de konser düzenlemesinin etik olmadığına vurgu yaparak, “Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez 5 Eylül Kurtuluş Günü için Nazilli’de bir konser düzenledi. Bize konser yapacakları yönünde bir bilgi ve birlikte organizasyon önerisi gelmedi. Keşke bu birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz önemli günlerde böyle bir çalışma olsaydı. Daha uyumlu ve daha coşkulu kutlamamıza vesile olurdu. Buna rağmen TRT sanatçılarımızın sahne aldığı konserimize katılan vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.