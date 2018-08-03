Kuru meyve sektörü güçlerini birleştirdi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi 21 firma, Türk kuru meyvelerinin katma değerli ihracatı için URGE Projesi’nde bir araya geldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Celep: "Uzakdoğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz. İhracatta sıkıştığımız 1,3 - 1,4 milyar dolar bandını kıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Tarım ürünleri ihracatı içinde önemli paya sahip olan kuru meyve ürünlerinde katma değeri yüksek ürünlere geçiş ve yeni pazarlarda aktif tanıtım için Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülecek olan “Turkish Dried Fruits” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesinin Tanıtım Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri’nde Mete Uğuz Salonu’nda düzenlendi.

Tanıtım toplantısında konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda üretim ve ihracatta dünya lideri olduklarını, dünyada bu sektörde bir marka olduklarını ancak bundan yeteri kadar faydalanamadıklarını, Türk kuru meyvelerinin bir dünya markası olduğunu URGE Projesi ile dünyaya göstermek istediklerini dile getirdi.

“150 ülkeye kuru meyve ihraç ediyoruz”

Türkiye’nin her yıl ortalama 150 ülkeye kuru meyve ihraç ettiğini anlatan Celep, “Son 5 yıldır, 450 bin ton ve 1,3 - 1,4 miyar dolar seviyesinde tıkanıp kaldık. Gerçek potansiyelimiz bunun çok ötesinde. Bu projeyle 21 ihracatçı firmamız omuz omuza vererek ürün kalitesini, katma değeri ve ihracat gelirini artırmaya odaklanacak” şeklinde konuştu.

“Uzakdoğu ülkeleri hedef pazar”

İlk etapta firmaların derinlemesine analiz edileceğini, daha verimli ve düşük maliyetli bir yapıya dönüştüreceklerini, daha katma değerli üretime yöneleceklerini ve alternatif pazarlarda büyüyeceklerini bildiren Celep, şu bilgileri verdi: "Bu noktada Uzakdoğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz. Zira Uzakdoğu ülkelerini geleceğin değil bugünün pazarları olarak görüyoruz. Bunda yüksek nüfus oranları, sürekli artan kişi başı gelirleri ve değişen tüketim alışkanlıklarının önemli bir payı var. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizde de yenilikçi bir yaklaşım geliştirerek hedef pazarlarımızda etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek kısa bir süre içerisinde ihracatta sıkışmış olduğumuz 1,3 - 1,4 milyar dolar bandını kıracağımıza inanıyoruz. 2023 için 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

“Ucuz mal istemiyoruz”

Ürünün değerinin artmasıyla üreticinin de bu projeden kazançlı çıkacağını anlatan Celep, "Çiftçiden ucuz mal almak istemiyoruz ama istenen standartlara uygun üretim konusundaki onlara bilinç aktarma zorunluluğumuz da var. Bu ürünlerin gerçek değerleri neyse 21 takım arkadaşımızla el ele vererek mücadele edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Egeli olması, Cumhurbaşkanımızın bu dönemde tarım sektörü dinamiklerine verdiği değer de bize güç veriyor" dedi.

URGE projesinin 3 milyon dolar bütçesi bulunduğunu, bunun yüzde 75’inin devlet, kalanının 21 firma tarafından karşılandığını anlatan Celep, projenin bir başlangıç olduğunu gelecek dönemde daha büyük bütçelerle yol alınabileceğini ifade etti.

“Şeker yerine kuru meyve”

Dünya genelinde şeker tüketimine karşı bir refleks geliştiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise; "Dünya Sağlık Örgütü, bunun en doğru tüketim şeklini kuru meyve olarak açıklıyor. Bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Önce ürünümüzü sağlıklı üreteceğiz, pestisit, aflatoksin, kükürt kontrol altında olacak. İhracatçı firmalar olarak birlikte çalışacağız ve ürünümüzü dünyaya hak ettiği değerle pazarlayacağız" dedi.

“Turkish Dried Fruits” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesine danışmanlık hizmeti verecek olan Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri firmasından Fırat Yılmaz ve Kadir Ayaz ise; süreç hakkında projeye katılan firma temsilcilerine bilgilendirme sunumu yaptı.