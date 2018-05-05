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05 Mayıs 2018 13:03

Kuru meyve sektörü sorunlara birlikte çözüm bulacak

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ana ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile ilgili komisyonlar oluşturduklarını ve üç ürünle ilgili sorunların çözümü için üretici, tüccar, ihracatçı ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Kuru meyve sektörü sorunlara birlikte çözüm bulacak

05 Mayıs 2018 13:03



Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu anlatan Celep, "Bu ürünlerde satıştan öte pazarlamaya yoğunlaşmalıyız. Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ile diğer üretici ülkelerin ihraç ancak bu ürünlerin ortalama ihraç fiyatları arasında önemli farklar var. Bu durum ne üreticiyi, ne tüccarı, ne de ihracatçımızı mutlu ediyor. Komisyonlarımız yapacakları çalışmalarla bu ihraç ürünlerimizin daha katma değerli ihracatının yolunu açacak" diye konuştu.




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