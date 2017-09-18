Kuşadalı çocuklara okul öncesi şenlik motivasyonu

Kuşadası’nın merkeze uzak mahallelerinde yaşayan çocuklar için düzenlenen şenlik büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaz tatilinin son haftasında merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklar için bir haftalık Yaz Sonu Çocuk Şenliği düzenlendi. Yeniköy, Yaylaköy, Soğucak, Kirazlı, Çınar, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde düzenlenen etkinliklere çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Şenlikte çocuklara, çorap, plastik bardak ve tabak gibi çeşitli materyallerden kukla yapımı öğretildi. Kukla atölyesinde yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar drama eğitimi, öğretici oyunlar ve eğlenceli yarışmalarla da keyifli saatler geçirdi.

Etkinliklerin sonunda yüzleri boyanan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Şenliğe katılan çocuklar ve aileleri, şenliğin okul öncesinde çocuklar için iyi bir motivasyon olduğunu belirterek Kuşadası Belediyesine teşekkür ettiler.