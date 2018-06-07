Kuşadalı mali müşavir üçüncü öykü kitabını yazdı

36 yıldır Kuşadası’nda mali müşavirlik yapan Halil Akgün, 5 yıl önce öykü yazmaya başladı. İlk kitabını 2015 yılında yazan ve 2 yıl sonra da aynı isimli ikinci kitabını yayınlayan Halil Akgün’ün yine aynı ismi taşıyan son kitabı ise 5 Haziran’da piyasaya çıktı. Aydın ve İzmir bölgesinde geçen, çok ilginç ve gizemli olayların derlendiği ve 130 sayfadan oluşan üçüncü kitap 5 bin adet basıldı.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun kalan Halil Akgün, Öykülerim çok kısadır ve insanlarımıza kıssadan hisse verebilir. Öyküleri yazarken beni etkileyen olayları kurgulamaya başlarım. Beni düşündüren, duygulandıran, sorguladığım yaşanmışlıkları öykülerimle okura anlatırım. İnsanların kendilerini anlatan dertleşmeleri ve gözlemlerim öykülerimin konuları olur. Yaşam çok hızlı akıp tükeniyor! İnsanlar bu hızlı akış sırasında farkına varmadıkları ince duyarlıklar, kıymet bilmez davranışlar, dışlanmalar, hoyratlıklar, ezilmeyle yaşayıp gidiyor. Öykülerimde şöyle bir durup düşündürmeyi, hissettirmeyi, sezdirmeyi, amaçlıyorum. İnsanların kaygıları, direnmeleri, ince duyguları, okurla paylaşıldıkça, öykü işlevini yerine getirmiş demektir. Öykünün benim iletilerimi okurlarıma en iyi ulaştıran tür olduğuna inanıyorum. Teknolojinin yaşamı karmaşıklaştırdığı günümüzde, zamansızlıktan yakınan insanlara, en iyi ulaşma yolunun öykü olduğunu gözlüyorum. Öyküler yazmaktaki amaçlarımdan biri, Kuşadalı bir öykü yazarının var olduğunu, Kuşadası’ndan bir hikayecinin çıkabileceğini ispat etmektir “ dedi.