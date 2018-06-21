Kuşadalı otelcilerden sosyal medyada tanıtım atağı

Gerçekleştirilen tanıtım ve bilgi alışverişi toplantısına çok sayıda otel yöneticisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan KODER Başkanı Tacettin Özden, “Kuşadası Live projesi özellikle uluslararası tanıtımların ağırlıkta olduğu ve yapılan tanıtım çalışmalarında, yurtdışındaki kişilere doğru yaklaşımlar ile Kuşadası’nı anlatmaya yönelik bir platformdur“ dedi.

Projenin amaçlarını anlatan Tacettin Özden ‘ Kuşadası Live projesini tüm Kuşadası Halkının sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “ Ancak bu sahiplenme ile Kuşadası’nı tüm dünyanın ortak bir merkezden görmesini sağlayabilecek ve uzun yıllar sürdürülebilecek bir projedir “ diye konuştu. KODER Başkan Yardımcısı Rıza Esen ise yaptığı konuşmada Kuşadası esnafının ve Kuşadası sakinlerinin yapılan çalışmalara destek olabilecekleri konular hakkında bilgi vererek, ortak bir amaç uğruna birlikte çalışılması gerektiğini anlattı. Esen, “Kuşadası Live; bütün Kuşadası tarafından sahiplenilmesi gereken bir projedir. Sosyal medya kanalları @kusadasilivecom ve web sitesi www.kusadasilive.com üzerinden paylaşımlar yapmak, takip etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak, projenin gelişmesi için en önemli adım olacaktır“ dedi.