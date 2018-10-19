Kuşadalı sporcular Alanya'dan 7 madalya ile döndü

Kuşadası Belediye Spor Kulübü sporcuları 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Triathle-Biathle Türkiye Şampiyonasında elde etmiş olduğu başarılı derecelerle göz doldurdu.

Türkiye Şampiyonasında 2 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Türkiye İkinciliği ve 2 Türkiye Üçüncülüğü dereceleri elde eden sporcular Triathle - Biathle kategorisinde Türkiye'nin gözde sporcuları arasında girmeyi başardılar.

Büyük Erkekler kategorisinde Çağrı Yüksel ile Genç Erkekler kategorisinde Nurican Yaşar Türkiye Şampiyonu, Genç Erkekler kategorisinde Gürhan Özkan, Küçük Erkekler kategorisinde Bora Kaya ve Küçük Kızlar kategorisinde Ceylin Aslan Türkiye İkinciliği, Genç Kızlar kategorisinde Ceylin Şen ile Genç Erkekler kategorisinde Emre Özcan Türkiye Üçüncülüğü derecelerini elde ettiler.

“Genç Erkekler'de kürsünün hakimi olduk”

Yüzme İl Temsilcisi ve Antrenör Saruhan Gedik “Çok başarılı bir şampiyona geçirdik. Kuşadası Belediye Spor Kulübünün 8 sporcusuyla katıldığımız şampiyonada 7 derece elde etmek bizleri gururlandırdı. Türkiye en yükselen branşlar arasında gösterilen Triathle - Biathle kategorisinde de Aydın ilinin başarılı olduğunu herkese gösterdik. Bu şampiyonada elde ettiğimiz en büyük başarı ise Genç Erkekler kategorisinde madalyalara ambargo koyarak Kuşadası Belediye Spor Kulübü sporcularının kürsünün tek hakimi olmasıdır. Önümüzde gerçekleştirilecek olan şampiyonalarda çok daha iyi dereceler alacağımızdan eminiz. Desteklerinden dolayı Kuşadası Belediyesi ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.