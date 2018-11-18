Kuşadası 2 ayrı trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Palmin kavşağında meydana gelen trafik kazasında demir yüklü bir traktör ile özel bir otomobil çarpıştı. Kaza sırasında traktör sürücüsü devrilen römorkun altında kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Adalızade Mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazasında ise seyir halindeki bir otomobil yağmur nedeniyle kaygan hale gelen yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle tretuvarlara çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.