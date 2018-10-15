Kuşadası 2. Resim Çalıştayı başladı

Emel Atalay küratörlüğünde 14 ülkeden 28 sanatçının katılımıyla başlayan Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı ile Kuşadası'nın tanıtımına sanat aracılığıyla katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı kapsamında Kosova, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Tacikistan, Katar, Fas, Irak, Cezayir, Umman, Bahreyn, Lübnan, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 28 ressam ve akademisyen Kervansaray'da kendilerine has tekniklerle özgün eserler ortaya koymak üzere çalışmalarına başladı.

9 günlük Çalıştay kapsamında 17 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Prof. Ftam Mrad, İbramaki Sanat Galerisi'nde “İslam Minyatürü” konulu bir sunum yapacak. Resim Çalıştayı, 19 Ekim Cuma günü saat 16.30'da Kervansaray'da Doç. Dr. Onur Topoğlu ve Öğr. Üyesi Dr. Evin Topoğlu tarafından verilecek olan çello dinletisinin ardından saat 17.00'da düzenlenecek Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı Sergisi açılışı ile sürecek. Çalıştay Sergisi 22-28 Kasım tarihleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.