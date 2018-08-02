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02 Ağustos 2018 15:47

Kuşadası 2. Tiyatro Festivali başladı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Kuşadası Tiyatro Festivali, renkli bir açılışla başladı.

Kuşadası 2. Tiyatro Festivali başladı

02 Ağustos 2018 15:47


Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden oluşturulan bir kortejle başlayan Kuşadası Belediyesi 2’nci Tiyatro Festivali, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sergilenen oyunlar ve dans gösterileriyle devam etti.


Festivalin açılış törenine tiyatrocular ve vatandaşların yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile birlikte, Festivalin onur konuğu usta tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, tiyatrocular, vatandaşlar, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.


Festivalin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, 2’ncisini düzenledikleri Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali’nin kendileri için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl festivalimize katılım 100 iken bu sene 250’ye çıktı. Bu sayı her geçen yıl katlanarak çoğalacak. Böylelikle Kuşadası’nın adı tiyatro ve sanatla anılacak. Kuşadası Festivali’nin düzenlenmesi için elinden gelen tüm çabayı ortaya koyan sanat ve sanatçı dostu Sayın Başkanımız Özer Kayalı’ya sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Helik’in ardından konuşan Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, ülke huzurunun sanatla sağlanacağını belirterek sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür etti.


Festivalin Onur Konuğu, sanat yönetmeni ve oyuncu Tilbe Saran ise konuşmasında, sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü toplumlarda barışın ve huzurun hakim olduğuna dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi 2’nci Tiyatro Festivali’ne dahil olmaktan dolayı büyük mutluk duyduğunu ifade etti. Sanata gösterdiği ilgiden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür eden Saran, festivalde performans sergileyecek tüm gruplara başarılar diledi.


Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, sanatın bir kenti güzelleştirecek en önemli unsur olduğuna dikkat çekerek “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Tiyatro Festivalimize katılım sağlayan tüm tiyatro gruplarına teşekkür ediyorum. Burada olmanız, Kuşadası’nda sanata katkı sunmanız bizler için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana sanattan ve sanatçıdan desteğimizi esirgemedik bundan sonrada esirgemeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki barışa giden yol sanattan geçer” dedi.


Festival açılışı, konuşmaların ardından Ege Halk Tiyatrosu tarafından sergilenen Sultan Palamut ile Depo tarafından sergilenen “Kahvehane Hamdi’nin İşleri” isimli oyunlar ve çeşitli dans topluluklarının gösterileriyle devam etti.


5 gün boyunca devam edecek olan Kuşadası Belediyesi 2’inci Tiyatro Festivali kapsamında Kuşadası’na gelen tiyatro grupları Kervansaray, Erkan Yücel Sahnesi, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ve Güzelçamlı’da oyunlarını sergileyecek.




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