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07 Eylül 2018 13:11

Kuşadası 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla International Folk Dance Organization tarafından düzenlenen 3.

Kuşadası 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

07 Eylül 2018 13:11

Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sergilenen gösterilerle başladı.


Festivalin ilk gününde Bulgaristan, Moldova, Romanya, Hindistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan 14 dans topluluğu tarafından sergilenen birbirinden güzel gösteriler izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlenirken Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) tarafından sergilenen Kafkas dansı uzun süre alkışlandı.


3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali’ne katılmak üzere ilçede bulunan dans toplulukları Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün saat 14.00’dan itibaren ilçenin farklı sokak ve meydanlarında gösteriler gerçekleştirecek. Saat 20.30’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak olan Fener Alayı’na da katılacak olan halk dansları toplulukları, yarın saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek gösterilerle bir kez daha Kuşadalılarla buluşacak.




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