Kuşadası 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi

Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali sona erdi. Festivalin üçüncü ve son gününde 7 ayrı ülkeden Kuşadası’na gelen 14 dans grubu İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gösterilerini gerçekleştirdi.

Festivalin kapanış gününde Bulgaristan, Moldova, Romanya, Hindistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan 14 dans topluluğu tarafından sergilenen birbirinden güzel gösteriler izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Gösterilerin ardında katılımcı dans gruplarına teşekkür belgeleri verildi.