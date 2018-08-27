Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başladı. Yazar Cezmi Ersöz ve şair Şükrü Erbaş’ın katılımıyla başlayan Kitap ve Edebiyat Günleri ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, Türkiye’nin önemli yayınevlerinin, yerel kitapevlerinin, yerel yazarların ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin stantlarına ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediye Bandosu’nun verdiği bir konserle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başlayan Kitap ve Edebiyat Günleri’nin ilk gününde yazar Cezmi Ersöz ve şair Şükrü Erbaş okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’nin stantları ziyaret ettiği Kitap ve Edebiyat Günleri’nin ilk gününe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kitap ve Edebiyat Güneri kapsamında yazar Hasan Ali Toptaş 31 Ağustos’ta saat 20.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurları ile buluşarak kitaplarını imzalayacak.