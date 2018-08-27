Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 12:38

Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

Kuşadası Belediyesi 5.

Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı

27 Ağustos 2018 12:38

Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başladı. Yazar Cezmi Ersöz ve şair Şükrü Erbaş’ın katılımıyla başlayan Kitap ve Edebiyat Günleri ilk gününde yoğun ilgi gördü.


Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, Türkiye’nin önemli yayınevlerinin, yerel kitapevlerinin, yerel yazarların ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin stantlarına ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediye Bandosu’nun verdiği bir konserle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başlayan Kitap ve Edebiyat Günleri’nin ilk gününde yazar Cezmi Ersöz ve şair Şükrü Erbaş okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’nin stantları ziyaret ettiği Kitap ve Edebiyat Günleri’nin ilk gününe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


2 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Kitap ve Edebiyat Güneri kapsamında yazar Hasan Ali Toptaş 31 Ağustos’ta saat 20.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurları ile buluşarak kitaplarını imzalayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç