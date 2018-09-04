Kuşadası, 7 Eylül Kurtuluş Günü’ne hazırlanıyor

yıl dönümü Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi törenle başlayacak olan kurtuluş kutlamaları gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kuşadası, düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü olan 7 Eylül kutlamalarına hazırlanıyor. 7 Eylül sabahı saat 09.45’de Hükümet Konağı önünde temsili kurtuluş töreniyle başlayacak olan kutlamalar, 10.00’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek olan resmi törenle sürecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ise saat 14.00’da başlayacak. Saat 14.00’dan itibaren Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’da 3. Kuşadası Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılmak üzere İran, Bulgaristan, Hindistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kuşadası’na gelen gruplar dans gösterileri sergileyecek.

-KUŞADASI BELEDİYESİ İKİ AÇILIŞ YAPACAK

7 Eylül Kuşadası’nın düşmanı işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile GEKA işbirliğinde yaşama geçirilen Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi çerçevesinde restore edilen Ege Mutfağı Evi ve Türk Kahvesi Evi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Alacamescit Mahallesi Yıldız Sokak No: 13 adresinde bulunan Ege Mutfağı Evi’nin açılışı saat 18.00’da, Alacamescit Mahallesi Yıldırım Caddesi No: 49 adresinde bulunan Türk Kahvesi Evi’nin açılışı ise saat 19.00’da yapılacak.

7 Eylül Kuşadası’nın kurtuluşu kutlamaları kapsamında saat 20.30’da bir fener alayı düzenlenecek. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların katılımı ile yapılacak olan fener alayı, Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda son bulacak. Saat 21.30’da ise ünlü sanatçı Onur Akın, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir konser verecek.