Kuşadası 9. Uluslar arası Giritliler Festivali 12 Mayıs’ta başlayacak

Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivale geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım olması bekleniyor.

Kuşadası’nda düzenlenen Türkiye’nin en önemli Giritli buluşması olan Uluslararası Giritliler Festivali’nin hazırlıkları sürüyor. Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Federasyonu tarafından Kuşadası ve Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenecek 9. Uluslararası Giritliler Festivali, 12 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Festivale Türkiye ve Girit’in yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Libya ve Ürdün’de yaşayan Giritliler ile Girit kültürünü merak eden vatandaşlar ve Giritli dernekleri katılacak.

Fotoğraf sergileri, film ve belgesel gösterimleri, konserler, halk dansları gösterileri ve Girit yemekleri atölyelerinin yer alacağı iki günlük festivalin ilk günü Kuşadası şehir merkezinde gerçekleşecek. Festivalin ilk gününde Kervansaray’da “Girit’ten Anadolu’ya” isimli fotoğraf sergisi açılacak. Ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde “Pita’matyamu” isimli belgesel ile “Dedemin İnsanları” isimli filmin gösterimi yapılacak. Saat 20.30’da ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Giritlice Maniler ile Girit’den gelen müzik grubunun gösterilerinin yer alacağı program başlayacak. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler Cafe Aman İstanbul Konseri ile sürecek.

9. Uluslararası Giritliler Festivali’nin ikinci gününde düzenlenecek olan etkinlikler saat 11.00’da Davutlar Sevgi Plajı’nda başlayacak. Sevgi Plajı’ndaki etkinlikte, Girit’ten gelen aşçılar Girit yemekleri workshopu düzenleyecek. Girit’ten gelen müzik ve folklor ekibi gösterilerinin yanı sıra Miktat F. Furkan Zeybetiko - Füzyon Dans, Davutlar-Güzelçamlı Folklor ekibi, Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği Folklor ekibi, Turgutlu Köyü Folklor ekibinin gösterileri yer alacak. Sevgi Plajı’nda ayrıca “Giritli Atalarımız”, “Mübadil Aile Öyküleri” ve “Girit’ten Anadolu’ya” isimli fotoğraf sergileri ve Girit’in yöresel ürünlerinin yer alacağı stantlar açılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Girit kültürünü korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla Kuşadası’nda bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Giritliler Festivali’nin barış ve dostluk duygularını pekiştireceğine dikkat çekerek “Festivalimize geçtiğimiz yıl 15 binin üzerinde katılım olmuştu. Bu yıl çok daha geniş bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Tüm Giritlileri ve Girit dostlarını festivalimize bekliyoruz" dedi.

Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel ise 9 yıl önce bir zeytin bahçesinde başlayan festivalin yurt içinden ve yurt dışından gelen Giritlilerin katılımı ile uluslararası bir etkinliğe dönüştüğüne dikkat çekerek şöyle dedi: “Kültürümüzle ilgili unuttuklarımızı hatırlamak ve bir araya gelmek için dernekler kurduk, festivaller düzenledik. Festivallerde Türkiye’deki Giritli kardeşlerimizin unuttuklarını Girit’te yaşayan kardeşlerimiz gelerek bizlere hatırlattı. Ardından 14 Girit derneğini aynı çatı altında birleştirerek Giritliler Federasyonu’nu kurduk. Giritli Türkler ile Giritli Rumlar bir zeytin ağacının iki dalıdır ve Ege’nin barış denizi olması, bu iki halkın birlikte düzenleyeceği ortak etkinliklerle ve buluşmalarla mümkündür. Bu nedenle Tüm Giritli hemşehrilerimizi 12-13 Mayıs tarihlerinde Kuşadası’nda düzenleyecek olduğumuz 9. Giritliler Festivali’ne davet ediyoruz. Birbirini kaybeden ailelerin kavuşma yeri olan Giritliler Festivali’nde bu yıl Ürdün’de yaşayan 90 yaşındaki Tahsin Kridli amcamız büyük kavuşma için yanımızda yer alacak “