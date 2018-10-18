Kuşadası bandosu 88 yaşında

1934 yılında kurulan Kuşadası Belediye Bandosu, KUAKMER'de düzenlenen bir programla anıldı. Anma kapsamında, bandonun kuruluşundan günümüze kadar olan süreci anlatan fotoğrafların, bando üyeleri tarafından kullanılmış üniforma, enstrüman gibi çeşitli eşyaların bulunduğu bir sergi açıldı.

Sergi açılışının ardından bandoya uzun yıllar emek vermiş üyelere teşekkür plaketi, yaşamını yitiren bando üyelerinin yakınlarına ise onur belgesi verildi.

Anmaya bando üyeleri ve yakınları ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, ve müzik yaşamına Kuşadası Belediye Bandosu'nda başlayan ünlü caz sanatçısı Muvaffak Falay katıldı. Kuşadası Yerel Tarih Grubu'ndan Ali Ergül'ün, Kuşadası Belediye Bandosu'nun kuruluşu ve tarihçesi ile ilgili bilgi aktardığı anmada konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Bandosu'nun, kentin önemli bir geleneği ve imgesi olduğunu belirtti. Açılması planlanan Kervansaray Kent Müzesi'nde bandoya özel bir bölüm ayrılacağını ifade eden Başkan Kayalı, emeklerinden dolayı tüm bandoculara ve yakınlarına teşekkür etti.