Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı

Toplantının başına elektrik kesintisi damga vurdu. Elektrik kesintisi sırasında belediyenin jeneratörünün çalışmaması nedeniyle toplantı yarım saat geç başladı.

CHP’li meclis üyeleri Haydar Büyükdağ, Ali Genç, Zeliha Gökkaya, Mehmet Gürbilek ve Canan Güler ile AK Partili meclis üyesi Rıza Esen’in katılmadığı Meclis toplantısında, Kuşadası Belediyesi tarafından park yapım ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 3 milyon TL ek bütçe aktarılmasına karar verildi. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası Kale Kapısı’nın üst katında dünyanın üç mikro heykeltıraşından birisi olarak kabul edilen Necati Korkmaz’ın mikro minyatür heykellerinin sergileneceği bir sergi alanı ve kültür merkezi açılması oldu. Belediye Meclisi tarafından “Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Kültür Merkezi” adını taşıyacak projenin hayata geçirilmesi için Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya mikro heykeltıraş Necati Korkmaz ile protokol imzalaması için yetki verildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programına Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucu gelen onay doğrultusunda hibenin Kuşadası ve Romanya’daki kardeş şehri Sinaia ile arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılmasına ve çalışmaların takibinde Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu’na yetki verilmesine karar verildi.

Toplantıda, Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyük Elçiliği öncülüğünde “Colors Of Life -Barvı Jıttaya“ Ressamlar Kulübü tarafından düzenlenen “Kuşadası” konulu resim yarışmasına katılan eserlerden oluşacak sergiye katılım kararı alındı. 10 Ağustos tarihinde Kiev’de açılacak sergiye aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eryiğit ve Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç’ında bulunduğu bir heyetin katılmasına karar verildi. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç “Colors Of Life -Barvı Jıttaya“ Ressamlar Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Kuşadası temalı resim yarışmasının Avrupa sanat camiasında ses getirecek önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, yarışma seçkilerini aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız ünlü ressamlar Bedri Baykam ve Ziya Gürel’in de bulunduğu bir jürinin belirleyeceğini ifade etti. İnanç, yarışmada dereceye giren ilk üç resmin sahibinin Eylül ayında bir hafta boyunca Kuşadası’nda misafir edileceğini belirtti.