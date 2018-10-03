Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Toplantıda, Kuşadası'nın uluslararası turizm pazarında etkin tanıtımını yapmak amacıyla 5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan dünyanın en önemli turizm fuarlarından World Travel Market'a katılım kararı alındı.

Toplantıda alınan bir diğer karar, 3-4 Kasım tarihlerinde Kervansaray'da Kuşadası Belediyesi Zeytin Festivali adıyla bir festival düzenlenmesine ilişkin oldu. Belediye Meclisi, Kuşadası'nın sahip olduğu ekolojik, tarımsal ve gastronomik potansiyelin ön plana çıkarılması hedefi ile düzenlenecek olan iki günlük Kuşadası Belediyesi Zeytin Festivali kapsamında ilçeye yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan ünlü şeflerin ağırlanmasına karar verdi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında Belediye Taşınmazlarına ilişkin kira artış oranı da belirlendi. Belediye Meclisi, Kira Tespit Komisyonu'nun 2017 yılının Aralık ayı TÜFE oranlarını dikkate alarak 2018 yılı kira bedellerine yüzde 11,92 oranında zam yapılmasına ilişkin raporunu onayladı.