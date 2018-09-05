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05 Eylül 2018 15:08

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

05 Eylül 2018 15:08


Toplantıda, Kuşadası’nın Romanya’daki kardeş şehri Sinai’da 14-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Forever Sinaia Festivali ile Bulgaristan’daki kardeş şehri Struyani’de 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Folklor Festivali’ne katılım kararı alındı. Toplantıda ayrıca Bremen Galatasaraylılar Derneği tarafından sürdürülen “Dost Eli” yardım kampanyası kapsamında tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi çeşitli yardım malzemelerinin Kuşadası’na ulaştırılması hususunda Dernek ile protokol yapmak üzere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yetki verildi.


Toplantıda alınan bir diğer karar ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenecek toplu sünnet şölenine ilişkin oldu. Belediye Meclisi’nde Kuşadası Belediyesi, Hüseyin Can Vakfı, Kuşadası Ege ve Anadolu Romanları Dernekleri Federasyonu, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Kuşadası Devlet Hastanesi işbirliğinde Ada Kültür Merkezi’nde 21 Eylül’de kına gecesi, 22 Eylül’de ise sünnet şöleni yapılmasına karar verildi.




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