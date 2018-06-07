Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Meclis toplantısında, Kuşadası Belediyesi tarafından spor alanında yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ek bütçe aktarılmasına karar verildi. Başkan Kayalı, geçtiğimiz ay Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’nin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan spor sahalarının da yenileneceğini ve söz konusu ek bütçenin bu amaçla kullanılacağını belirtti. Toplantıda ayrıca Davutlar, Güzelçamlı ve Kuşadası Merkez Plan Notları ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Toplantıda Başkan Kayalı, Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı’nın Kuşadası Belediyesi tarafından işletmesi alınan Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile ilgili olarak ne gibi çalışmalar yapıldığına yönelik sorusu üzerine Kervansaray’ın kent müzesi olarak düzenlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Müze projesinin ve senaryosunun hazırlandığını ve Danışma Kurulu’nun oluşturulduğunu ifade eden Başkan Kayalı “Kent Müzesi projemizin yaşama geçirilmesi için ihtiyaç duyduğumuz 5 milyon TL’lik bütçenin teminine yönelik kaynak arayışı içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde müze projesi ile ilgili olarak geniş katılımlı bir sunum gerçekleştireceğiz” dedi.