Kuşadası Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi'nde, Diyabet Derneği tarafından ilçede kurulması hedeflenen Diyabet Merkezi için Kuşadası Belediyesi'ne ait bir taşınmazın tahsis edilmesine karar verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Toplantıda Ukrayna'nın Cherkasy şehrinin Kuşadası ile kardeş şehir olma talebi ele alınarak kabul edildi. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise bölgelerde fizibilite çalışmalarının arttırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından açılan programa başvurulması ile ilgili oldu. Karara göre, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurmak üzere açılan GEKA programı ile ilgili başvuru ve başvurunun kabul edilmesi halinde merkezin kuruluş işlemlerini yürütmek üzere Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu'na yetki verildi. Toplantıda ayrıca GEKA işbirliğinde yaşama geçirilen Tarihi ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında restore edilen ve Türk Kahvesi Evi adıyla açılan tarihi binanın Mübadil Evi olarak düzenlemesine ilişkin protokol yapmak üzere Başkan Kayalı yetkilendirildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısında sağlık alanında da önemli bir karar alındı. Karara göre, Diyabet Derneği tarafından Kuşadası'nda kurulması hedeflenen Diyabet Merkezi'ne Kuşadası Belediyesi'ne ait bir taşınmazın 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili süreci ve Bakanlık ile ilgili onay işlemlerini yürütmek amacıyla Başkan Kayalı'ya yetki verildi. Başkan Kayalı, toplumda diyabetin giderek artmakta olduğuna dikkat çekerek Diyabet Merkezi'nin halk sağlığı açısından önemli ve desteklenmesi gereken bir proje olduğunu belirtti.