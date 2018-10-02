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Kuşadası Belediye Meclisi'nde bir istifa daha

Kuşadası Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Zeliha Küçük, meclis üyeliğinden istifa etti.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Zeliha Küçük, meclis üyeliğinden istifa etti. Küçük ile birlikte 4,5 yılda meclis üyeliğinden istifa eden CHP'li sayısı 4'e ulaştı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın listesinden yedek meclis üyesi seçilen ve CHP'li Bilgehan Algan'ın istifasıyla asil meclis üyesi olan CHP'li Zeliha Küçük, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek meclis üyeliğinden istifa etti. Ağustos ve Eylül aylarındaki olağan belediye meclis toplantılarına da katılmadığı ortaya çıkan Zeliha Küçük'ün istifasını Başkan Kayalı kabul etmedi. Ancak, dilekçesini belediye başkanlığına veren Küçük'ün istifa kararında ısrarlı olduğu belirtildi. Küçük'ün istifasının mecliste görüşülmesinin ardından yerine yedek üye Mustafa Kemal Özyakan'ın gelmesi bekleniyor.


4,5 yılda 4. İstifa


Bu arada, daha önce Belediye Başkanı Özer Kayalı ile ters düşen Avukat Zehra Arıcı Can ve Doktor Bilgehan Algan ile eski CHP ilçe Başkanı Avukat Nail Özazman da belediye meclis üyeliğinden istifa etmişti. Zeliha Küçük'ün istifasıyla Özer Kayalı'nın listesinden seçime giren meclis üyeleri arasındaki istifa sayısı da 4'e ulaşmış oldu.

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