Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 09:19

Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde 9 aylık gençlik, çocuk, kadın ve yetişkin tiyatro eğitimini tamamlayan 150 kursiyere düzenlenen bir törenle sertifikaları verildi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı

23 Haziran 2017 09:19


Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik ve Tiyatro Eğitmenleri Hakan Kutay Pekgöz ile Gülfem Günaydın Semerci’nin eğitim verdiği 150 kursiyer için Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın da katıldı.


Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Kayalı, sanatın toplumsal gelişim açısından önemine dikkat çekerek “ Sanat denince aklıma Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü geliyor. Sizler o büyük insanın yolunda ilerleyen sanatçı adaylarısınız. Aranızda geleceğin büyük sanatçıları olduğunu biliyorum. Kuşadası Belediye Tiyatrosu olarak çıkarttığınız her oyun bizler için çok önemli. Bir sezonda 8 tiyatro oyunu sergileyerek büyük başarı kaydettiniz. Eminim gelecek sezon daha iyi işlere imza atacaksınız. Ben Kuşadası Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerin yanındayım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!