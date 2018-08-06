Kuşadası Belediyesi 2. Tiyatro Festivali sona erdi

Festivalin kapanış kokteyline Türkiye’nin çeşitli kentlerinden festivale katılan tiyatro guruplarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi de katıldı.

Kuşadası Belediyesi 2’nci Tiyatro Festivali son gününde Erkan Yücel Sahnesi’nde Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sergilenen “Kuvayi Milliye Destanı” ve Antalya Baro Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen “Cephedeki Piknik” isimli tiyatro oyunlarıyla devam etti. Festival Erkan Yücel Sahnesi’nde sergilen son gün oyunlarının ardından Güvercinada’da düzenlenen kapanış kokteyliyle sona erdi.

Kapanış kokteylinde konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik Kuşadası’nda sanat dolu beş gün geçirdiklerini belirterek festivale katkı sunan tüm tiyatro gruplarına teşekkür etti.

Helik’in ardından konuşan Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi Kuşadası Belediyesi 2’nci Tiyatro Festivali’nin Kuşadası’nın kültür sanat yaşamına büyük katkı sağladığını belirterek festivale katılan tüm tiyatro gruplarına teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ise Kuşadası Belediyesi’nin önemli görevlerinden birinin sanata ve sanatçıya destek vermek olduğunu belirterek Tiyatro Festivali’nin her geçen yıl biraz daha büyüdüğüne dikkat çekti. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Şerifoğlu sanatın toplumun huzuruna büyük katkı sunduğunu ifade etti.