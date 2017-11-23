Kuşadası Belediyesi 6 yeni park yapıyor

Son üç buçuk yıllık dönemde Kuşadası’na 26 yeni park alanı kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 yeni parkın yapımını sürdürüyor.

“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden ve 3 buçuk yılda 26 yeni park yapan, 7 parkı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, farklı mahallelerde 2 parkın yapımında son aşamaya gelirken 3 parkın yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, Yavansu Mahallesi’ne yeni bir park alanı kazandırdı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan 1750 metrekarelik yeşil alan üzerinde çalışmaları tamamlanan parkın içerisinde otomatik sulama sistemi, yürüyüş yolları, çimlendirilmiş alan ve oturma grupları yer alıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İkiçeşmelik Mahallesi’ne büyük bir park alanı kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası- Aydın karayolu üzerinde bulunan 4570 metrekarelik park alanının yapım çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

"Kardeş Şehir” ismini taşıyacak parkın çocuk oyun grupları yerleştirilirken süs havuzunun yapımı tamamlandı. Parkın yürüyüş yollarının yapımına devam ediliyor. İkiçeşmelik Mahallesi’nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan parkın içerisinde, 255 metrekarelik kauçuk zemin kaplamalı çocuk oyun ve spor aletleri alanı, oturma bankları, 156 metrekare tekli basketbol sahası, aydınlatma, otomatik sulama sistemi, 230 metre klinkerli koşu yolu, yürüyüş yolları, büfe ve 170 metrekarelik alanda iki köprülü süs havuzu yer alacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Türkmen Mahallesi, Hasan Reis Bulvarı üzerinde bulunan 1870 metrekarelik alanda, Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türkiye’nin ilk kadın jandarma komutanı Şehit Yarbay Songül Yakut’un ismini taşıyan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı’nda kauçuk zemin kaplamalı alana çocuk oyun grupları ve spor aletleri yerleştirilirken yürüyüş yolları, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi çalışmaları tamamlandı. Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı, oturma bankları ve çöp kovalarının yerleştirilmesinin ardından kullanıma açılacak.

Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan kararla 2005 yılında Kuşadası’nda meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Deniz Tutum’un isminin verileceği parkın yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ege Mahallesi’nde bulunan 2271 metrekarelik alan üzerinde çalışmaları devam eden parkın içerisinde bulunan kauçuk zemin kaplamalı 175 metrekare çocuk oyun ve jimnastik aletleri alanı, otomatik sulama sistemi, yürüyüş yolları ve çimlendirme çalışmaları tamamlanırken aydınlatma direkleri ve banklar en kısa süre içerisinde yerleştirilecek.