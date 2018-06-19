Kuşadası Belediyesi AB projeleri sergisine katıldı

Kuşadası Belediyesi’nin “Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetim Sistemi (KUŞATAK)”, “Wastemantech Atık Yönetimi Teknolojileri” ,”Sister Cities” ve “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar” projeleri ile yer aldığı serginin açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger katıldı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen, Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Aydın ili genelindeki kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak AB’den hibe desteği almaya hak kazanan 500 projeden 78’inin yer aldığı Aydın İli AB Projeleri Sergisi’nin açılışında konuşan Büyükelçi Berger, AB projelerine gösterdikleri ilgi nedeniyle Aydın Valiliğiyle kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. AB olarak, Aydın’da 180 milyon Euro değerindeki 500 projeyi desteklediklerini ifade eden Berger “Aydın’ın Avrupa Birliği açısından önemli bir ortak olduğunu görüyoruz. Bu ilişkiyi nasıl daha ileriye götürebileceğimize hep birlikte bakacağız. AB ile ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan Aydın Valiliği ile diğer tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Karşılıklı ilişkilerimizin geliştirilmesini hatta daha da ileriye taşınmasını diliyorum” dedi.

Aydın Valisi Köşger ise Aydın’ın 22 antik kenti, deniz ve kültür turizmiyle önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Yaz sezonunda Aydın’a 4 milyon turist geliyor. Bu turistlerin yaklaşık 2 milyonu yabancı. Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor. Avrupa Birliği’nden bugüne kadar Aydın’da hazırladığımız 494 proje için 118 milyon Euro kaynak aktarıldı. Bugün burada 41 kurum ve kuruluşumuz tarafından hazırlanan 78 projeyi sergiliyoruz. AB’ye hazırlanan her bir proje ülkemiz için daha fazla puan ve daha fazla katma değer demek. Bu konuda başarılı çalışmalar gerçekleştiren başta AB Dış İlişkiler Büromuz olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum.”

Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan ve stantları gezen Vali Köşger ile Büyükelçi Berger, Kuşadası Belediyesi standını ziyaret ederek Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu’ndan projeler hakkında bilgi aldı. Berger, Kuşadası Belediyesi’nin projelerini çok özel ve bölge için çok yararlı bulduklarını belirterek geleceğe yönelik ortak çalışmaların arttırılmasını arzu ettiklerini söyledi.