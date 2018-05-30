Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:53

Kuşadası Belediyesi, bitkisel atık yağ toplama kampanyası düzenliyor

Kuşadası Belediyesi tarafından bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi, bitkisel atık yağ toplama kampanyası düzenliyor

30 Mayıs 2018 14:53

Kampanya kapsamında Güvercin Masa’ya teslim edilen bitkisel atık yağlar karşılığında vatandaşlara 5 litrelik bitkisel atık yağ toplama bidonu hediye ediliyor.


Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve DEHA bitkisel atık yağ toplama firması işbirliğinde “Ayrı Biriktirelim Geri Kazanalım” başlığıyla yürütülen kampanya kapsamında her Cuma günü Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yerine kurulan stantta vatandaşlara bitkisel atık yağların doğaya ve çevreye verdiği zararla ilgili bilgi verilerek bitkisel atık yağlar geri dönüştürülmek üzere teslim alınıyor. Kuşadası Belediyesi ana hizmet binası içerinde bulunan Güvercin Masa’ya bırakılan atık yağlar karşılığında ise vatandaşlara 5 litrelik bitkisel atık yağ toplama bidonu hediye ediliyor.


Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan standı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekerek Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılında evlerden 1 ton iş yerlerinden ise 15 ton bitkisel atık yağ toplandığını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç