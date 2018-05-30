Kuşadası Belediyesi, bitkisel atık yağ toplama kampanyası düzenliyor

Kampanya kapsamında Güvercin Masa’ya teslim edilen bitkisel atık yağlar karşılığında vatandaşlara 5 litrelik bitkisel atık yağ toplama bidonu hediye ediliyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve DEHA bitkisel atık yağ toplama firması işbirliğinde “Ayrı Biriktirelim Geri Kazanalım” başlığıyla yürütülen kampanya kapsamında her Cuma günü Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yerine kurulan stantta vatandaşlara bitkisel atık yağların doğaya ve çevreye verdiği zararla ilgili bilgi verilerek bitkisel atık yağlar geri dönüştürülmek üzere teslim alınıyor. Kuşadası Belediyesi ana hizmet binası içerinde bulunan Güvercin Masa’ya bırakılan atık yağlar karşılığında ise vatandaşlara 5 litrelik bitkisel atık yağ toplama bidonu hediye ediliyor.

Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan standı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekerek Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılında evlerden 1 ton iş yerlerinden ise 15 ton bitkisel atık yağ toplandığını belirtti.