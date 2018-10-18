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Kuşadası Belediyesi bütçesi 158 milyon TL oldu

Kuşadası Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Kuşadası Belediyesi'nin 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Belediye Meclisi'nde kabul edildi. 2019 yılı bütçesinde Belediye birimlerine toplam 158 milyon TL ödenek verildi.


Kuşadası Belediye Meclisi, 2019 Mali Yılı Performans Programı, 2019 Ücret Tarifesi ve 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nı görüşmek üzere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde toplandı.


Toplantıda ilk olarak Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Performans Programı oylanarak kabul edildi. Performans Programı'nın ardından Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından değerlendirilen 2019 Mali Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi oylandı.


Toplantıda 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi de görüşüldü. 2019 Yılı Mali Bütçesi'nde gider tablosu 158 milyon TL olarak kabul edilerek gelirlerin de 158 milyon TL tahmin edilmesiyle bütçe gelir giderlerinde denklik sağlandı.

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