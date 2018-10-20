Kuşadası Belediyesi Camiatik'te aşure dağıttı

Kuşadası Belediyesi, Camiatik Mahallesi İkioluku Mevkii'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediye Başkanı Özer Kayalı, aşure ikramını geçtiğimiz hafta İkioluklu sakinleriyle gerçekleşen toplantıda vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda düzenlediklerini ifade etti.

İkioluklu Mevkii Mustafa Adalıoğlu Parkı önünde düzenlenen aşure ikramına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit, Camiatik Mahallesi Muhtarı Ahmet Zeki Akıncı ve Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın katıldı.

Belediye Başkanı Özer Kayalı aşure ikramının geçmiş yıllarda İkioluklu Mevkii'nde sıklıkla yapıldığını belirterek mahalle kültürünü yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Başkan Kayalı, önümüzdeki senelerde aşureyi kültürüne uygun olarak odun ateşinde pişirerek ikram etmek istediklerini ifade etti. Başkan Kayalı aşure ikramının ardından İkioluklu esnafını ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinledi.