Kuşadası Belediyesi Çin Turizm Tanıtım ve İşbirliği toplantısına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Çin'in Anhui Eyaleti ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde İstanbul'da Çinli üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısına katılarak Kuşadası ile ilgili bir sunum yaptı.

Çinli turistleri Kuşadası'na davet eden Başkan Kayalı, Kuşadası'nın her zevke hitap eden bir turizm cenneti olduğunu söyledi.

Çin'in Anhui Eyaleti ile Yunus Emre Enstitüsü arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla Çin pazarına yönelik olarak resmen başlayan turizm tanıtım çalışmaları kapsamında İstanbul Renaissance Polat Hotel'de düzenlenen Turizm Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı'nda Kuşadası tanıtımı yapıldı. Kuşadası'ndan Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, TÜRSAB Kuşadası YTK Başkan Yardımcısı Deniz Köse ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Ozan Sayın'ın katıldığı toplantıda İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Anhui Eyaleti Yamg Guangronng, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anhui Turizm Geliştirme Ofisi Başkanı Yang Wan Yixue, Huangshan Turizm Acentesi Genel Müdürü Zhang Dehui, Wu Chunmel, Zhang Sheng yer aldı.

Toplantıda Başkan Kayalı, Kuşadası'nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ilgili bir sunum yaptı. Kuşadası'nın Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olduğuna dikkat çeken Başkan Kayalı “Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemi limanlarından birisine ev sahipliği yapan Kuşadası, sahip olduğu coğrafi konumun, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin, dünya standartlarındaki turistik tesislerinin sunduğu avantaj ile her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Farklı tercihlere ve zevklere hitap edebilme potansiyeline sahip olan ilçemiz Kuşadası bir turizm cennetidir” diye konuştu.

Toplantıda Kuşadası Belediyesi tarafından açılan stantta Kuşadası ile ilgili görsel ve yazılı materyaller ve KUŞAKK tarafından üretilen kuş baskılı ürünler yer aldı.